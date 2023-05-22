"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая безутешна после смерти супруга — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который скончался на борту самолёта. Сейчас родственники собрались дома у артистки, чтобы поддержать.

"Диана трубку не взяла, ответил её брат Роберт. Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем," — рассказал kp.ru друг семьи.