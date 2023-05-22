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22 мая, 07:53

"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа

Друг семьи рассказал, как тяжело Диана Гурцкая переживает смерть мужа

<p>Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Певица Диана Гурцкая безутешна после смерти супруга — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который скончался на борту самолёта. Сейчас родственники собрались дома у артистки, чтобы поддержать.

"Диана трубку не взяла, ответил её брат Роберт. Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем," — рассказал kp.ru друг семьи.

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"Был сильным и честным": В Совфеде трогательно обратились к Гурцкой из-за смерти мужа-замминистра

Напомним, о смерти замглавы Минобрнауки и мужа известной певицы Дианы Гурцкой стало известно 21 мая. Статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолёте, возвращаясь из командировки на Кубу. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Кучеренко, но, к сожалению, он скончался. Мужу Дианы Гурцкой было 46 лет.

Александра Вишнякова
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