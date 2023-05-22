"Мы погибли!": Диана Гурцкая убита горем после смерти мужа
Друг семьи рассказал, как тяжело Диана Гурцкая переживает смерть мужа
Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Певица Диана Гурцкая безутешна после смерти супруга — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко, который скончался на борту самолёта. Сейчас родственники собрались дома у артистки, чтобы поддержать.
"Диана трубку не взяла, ответил её брат Роберт. Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем," — рассказал kp.ru друг семьи.
Напомним, о смерти замглавы Минобрнауки и мужа известной певицы Дианы Гурцкой стало известно 21 мая. Статс-секретарь Пётр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолёте, возвращаясь из командировки на Кубу. Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Кучеренко, но, к сожалению, он скончался. Мужу Дианы Гурцкой было 46 лет.