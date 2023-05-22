В России предложили выдавать 1 млн рублей молодым семьям на новую машину

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о семейном сертификате на миллион рублей, который можно будет потратить на покупку автомобиля. Воспользоваться им смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребёнка, пишет газета "Известия" со ссылкой на авторов законопроекта.

Уточняется, что граждане смогут выбрать себе машину из линейки отечественного автопрома. При этом в течение пяти лет после покупки они не смогут её продать. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что эта мера поддержки молодых семей заслуживает внимания.

"Автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребёнка в детский сад, больницу, различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить", — отметил депутат.