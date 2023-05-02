В Совфеде объяснили, что не так с предложением ввести выплаты за долгосрочные браки

Член Совета Федерации Владимир Круглый не думает, что инициатива выплачивать россиянам по 20 тысяч рублей за 20 лет брака не получит весомую поддержку. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

Во-первых, сенатор изъявил желание ознакомиться с финансово-экономическим обоснованием законопроекта, поскольку, на первый взгляд, речь может идти о весомой дополнительной нагрузке на федеральный бюджет. А во-вторых, сами цели такого законотворческого предложения Круглому кажутся надуманными.

"Люди ведь не женятся и не живут в браке ради каких-то выплат. Получит человек выплату, допустим. Он что, раздумает разводиться? А может быть, даже наоборот, будут некие фиктивные браки, то есть люди, дабы получать эти выплаты, не будут оформлять развод, а жить порознь", — рассуждает собеседник Лайфа.

Сенатор напомнил, что у государства сейчас совершенно другая, более важная и более серьезная цель — это прирост населения и рождение детей. И если речь идёт о введении каких-то дополнительных выплат, он предлагает думать именно в этом направлении, развивать программы, поддерживающие демографию, что сейчас последовательно и делается в нашей стране.

"Стимулировать рождение детей, стимулировать многодетную семью — это единственное спасение для многих регионов центральной России", — добавил Круглый.