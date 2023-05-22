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22 мая, 07:15
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МВД объявило в розыск Алексея Панина

<p>Алексей Панин. Обложка ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Алексей Панин. Обложка ТАСС / Дмитрий Серебряков

МВД РФ объявило в розыск покинувшего Россию актёра Алексея Панина. Об этом следует из базы ведомства.

Как уточняется на сайте Министерства внутренних дел, Панин разыскивается по уголовному делу. Однако по какому именно, не сообщается.

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Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его публичного высказывания и оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. 3 мая стало известно, что в московской квартире актёра прошли обыски.

Николь Вербер
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