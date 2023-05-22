МВД объявило в розыск Алексея Панина
Алексей Панин. Обложка ТАСС / Дмитрий Серебряков
МВД РФ объявило в розыск покинувшего Россию актёра Алексея Панина. Об этом следует из базы ведомства.
Как уточняется на сайте Министерства внутренних дел, Панин разыскивается по уголовному делу. Однако по какому именно, не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Алексея Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ из-за его публичного высказывания и оправдания терроризма после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. 3 мая стало известно, что в московской квартире актёра прошли обыски.