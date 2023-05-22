Настоятель храма назвал три вещи, которые надо успеть сделать до смерти

Многие из нас слишком поздно задумываются о по-настоящему важных вещах, и только перед смертью человек спешит покаяться. Сызранский священнослужитель, настоятель храма иконы Федоровской Божьей Матери игумен Марк Алексеев рассказал "КТВ-Луч", как правильно попрощаться с земной жизнью, например, в случае тяжёлого заболевания или преклонного возраста.

"Первым делом нужно обязательно примириться с Богом и близкими родственниками. Очень важно простить другим людям все обиды и попросить прощения у тех, кому причинил боль. Примирение с Богом происходит посредством таинства исповеди, то есть покаяния о совершённых грехах", — поделился он.

Во-вторых, нужно поставить точку во всех земных делах: раздать долги или рассказать потомкам о каких-либо семейных тайнах. Настоятель предупредил, что после смерти всё тайное становится явным. Чтобы не стать причиной раздора близких, лучше заранее рассказать семье, что скрывалось долгие годы.

В-третих, нужно приобщиться к таинству Святого Причастия и Соборования. Такие обряды помогут раскаяться и очистить душу от грехов, объяснил Алексеев. Сделать это нужно вовремя, так как часто родственники приглашают в дом батюшку, когда умирающий уже лежит без сознания или не в состоянии мыслить.