Священник — о возвращении "Троицы" РПЦ: Рублёв писал икону не для музея
Иерей Шестаков назвал логичным решение Путина передать икону "Троица" РПЦ
"Троица" Андрея Рублёва. Фото © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
Настоятель кафедрального собора в честь Преображения Господня в Серове иерей Симеон Шестаков поддержал решение президента РФ Владимира Путина вернуть Церкви знаменитую икону Андрея Рублёва "Троица". Настоятель считает, что иконы исторически принадлежат РПЦ и "Троица" находилась в Третьяковской галерее только потому, что советская власть присвоила себе церковную собственность.
Также священнослужитель напомнил, что сам Андрей Рублёв писал "Троицу" для храма и православных людей, но никак не для музея.
"Поэтому решение президента России Владимира Путина вполне логично. Было бы странно, если бы Церкви, например, передали бы картину "Утро в сосновом бору", — цитирует Шестакова ЕАН.
Иерей уверен, что икона в музее — всё равно что книга у человека, который никогда её не прочтёт. По его мнению, мало кто из посещающих музей людей будет вникать в теологическую суть "Троицы", а для Церкви эта икона — больше, чем предмет искусства, она является важной богословской работой.
"Мы не видим в библиотеках на видных полках труды святителей Иоанна Златоуста или Игнатия Брянчанинова, но их размышления бережно хранит Церковь как великое наследие. То же самое и с иконописными образами. При этом Церковь не намерена ограничивать доступ к образу — храмы открыты для всех, независимо от вероисповедания", — добавил он.
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Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве — на праздник Троицы, 4 июня, после чего образ передадут на плановую реставрацию. Через год икона займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.