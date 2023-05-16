Священник — о возвращении "Троицы" РПЦ: Рублёв писал икону не для музея

Настоятель кафедрального собора в честь Преображения Господня в Серове иерей Симеон Шестаков поддержал решение президента РФ Владимира Путина вернуть Церкви знаменитую икону Андрея Рублёва "Троица". Настоятель считает, что иконы исторически принадлежат РПЦ и "Троица" находилась в Третьяковской галерее только потому, что советская власть присвоила себе церковную собственность.

Также священнослужитель напомнил, что сам Андрей Рублёв писал "Троицу" для храма и православных людей, но никак не для музея.

"Поэтому решение президента России Владимира Путина вполне логично. Было бы странно, если бы Церкви, например, передали бы картину "Утро в сосновом бору", — цитирует Шестакова ЕАН.

Иерей уверен, что икона в музее — всё равно что книга у человека, который никогда её не прочтёт. По его мнению, мало кто из посещающих музей людей будет вникать в теологическую суть "Троицы", а для Церкви эта икона — больше, чем предмет искусства, она является важной богословской работой.

"Мы не видим в библиотеках на видных полках труды святителей Иоанна Златоуста или Игнатия Брянчанинова, но их размышления бережно хранит Церковь как великое наследие. То же самое и с иконописными образами. При этом Церковь не намерена ограничивать доступ к образу — храмы открыты для всех, независимо от вероисповедания", — добавил он.