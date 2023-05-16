Выставка в храме Христа Спасителя и реставрация: В Минкульте рассказали, что ожидает "Троицу" Андрея Рублёва

Министерство культуры подтвердило, что знаменитую икону Андрея Рублёва "Троица" выставят в храме Христа Спасителя 4 июня (на День Святой Троицы), а затем передадут на плановую реставрацию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Минкультуры России подтверждает, что икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублёва будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя", — говорится в сообщении.

После реставрационных работ "Троица" будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. До 1917 года она располагалась в иконостасе Троицкого собора. Прошлым летом, впервые после Октябрьской революции, "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине, но это, как сообщали СМИ, не спасло её от повреждений. По некоторым данным, на иконе обнаружили 61 "существенное изменение", в том числе "многочисленные шелушения красочного слоя", которые "грозят утратами и нуждаются в срочной консервации", пять участков сочли аварийными. Так или иначе икону ждёт реставрация, но уже после выставки в храме Христа Спасителя.