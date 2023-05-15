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15 мая, 16:57

"Источает благодать" : Священник объяснил важность возвращения иконы "Троица" в храм

Священник Харитонов: "Троица" Рублёва принесёт больше пользы в храме

Решение о возвращение Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублёва правильное, так она сможет раскрыть свои чудотворные способности. Об этом заявил настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов.

"Икону "Троица" писали для Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Впоследствии она стала чудотворной иконой, она особенная, источает особую благодать, Господь через неё совершает особые чудеса", — рассказал он NEWS.ru.

Он отметил, что пребывание иконы на протяжении века в Третьяковской галерее является несправедливостью. Теперь перед ней будут совершаться богослужения, благодаря чему её чудотворное и особенное действие образа будет проявляться и образ принесёт больше пользы России и народу.

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Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет представлена в храме Христа Спасителя в Москве, а через год — в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Матвей Константинов
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