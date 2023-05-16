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16 мая, 12:04

"Мы могли об этом только мечтать": Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение "Троицы" Рублёва РПЦ

Патриарх Кирилл рассказал об обращении в АП по поводу "Троицы" Рублёва

<p>Патриарх Кирилл просил Администрацию Президента выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя всего на две недели, но Владимир Путин вернул святыню РПЦ бессрочно. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков</p>

Патриарх Кирилл просил Администрацию Президента выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя всего на две недели, но Владимир Путин вернул святыню РПЦ бессрочно. Фото © Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокую благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за возвращение иконы, которая до 1917 года принадлежала Свято-Троицкой Сергиевой лавре и располагалась в иконостасе Троицкого собора, в лоно церкви.

"Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь", — говорится в обращении патриарха, опубликованном во вторник на сайте РПЦ.

Владыка рассказал, что незадолго до этих событий он обратился к руководителю Администрации Президента Антону Вайно с просьбой о принесении "Троицы" Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя 4 июня. В этот день православные будут отмечать Троицу — величайший христианский праздник, который празднуют в 50-й день после Пасхи в память о сошествии на апостолов Святого Духа. Но в РПЦ даже не рассчитывали, что святыня будет возвращена им не на две недели, а навсегда.

"Принимая во внимание особую историко-культурную ценность данной иконы, полагаю правильным в этом году организовать её принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих", — говорится в обращении патриарха, опубликованном во вторник на сайте РПЦ.

"Источает благодать" : Священник объяснил важность возвращения иконы "Троица" в храм

"Источает благодать" : Священник объяснил важность возвращения иконы "Троица" в храм

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет представлена в храме Христа Спасителя в Москве, а через год займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Марина Калегина
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