Как нужно хранить открытое вино, чтобы оно не превратилось в яд. Секрет, о котором никто не знает
Многие люди уже открытое вино в бутылке просто затыкают пробкой и оставляют до лучших времён. Рассказываем, почему этот дедовский способ не подходит и что использовать вместо него.
Если вы недопили вино и планируете сделать это завтра, то просто закупорите бутылку и поставите её в холодильник. Верно? Именно так поступили бы многие — и все они ошиблись бы. Скорее всего, в ход пошла бы та же пробка, которую извлекли из горлышка. Почему стоит забыть об этом способе и что делать, предложили в Интернете.
Как правильно хранить открытое вино. Фото © TikTok / confidenceuncorked
Пользовательница "Тиктока" под ником Warner позиционирует себя "неснобским" экспертом по вину. И недавно она дала совет, который изменит вашу жизнь навсегда.
"Я знаю, это прозвучит безумно, но нет, вы не должны затыкать вино той же пробкой. Во-первых, в бутылке и так остаётся много кислорода, который портит напиток. Во-вторых, сама пробка пористая, так что кислород будет продолжать поступать внутрь", — сказала девушка.
Главное — снизить количество кислорода, контактирующего с вином, утверждает блогерша. Для этого она предлагает перелить остатки вина в банку Мейсона или аналогичный сосуд, крышка которого не пропускает воздух. Обычно такие используются в консервировании.
Лайфхак, как не испортить вкус вина в открытой бутылке. Фото © TikTok / confidenceuncorked
Объём банки следует подбирать в зависимости от того, сколько осталось вина. Важно, чтобы тара была максимально заполнена жидкостью. "Клянусь, так ваше вино сохранит оригинальный вкус даже спустя пару дней. А если просто оставить его в бутылке и заткнуть пробкой, вкус заметно ухудшится. Попробуйте сами — не пожалеете!" — уверяет тиктокерша.
В комментариях к видео большинство пользователей поблагодарили блогершу за ценный лайфхак. А некоторые и вовсе признались, что всегда выливали недопитое вино: они думали, что его нельзя оставлять на потом. В свою очередь девушка дала ещё один совет любителям вчерашнего вина: лучше вытащить банку из холодильника за час до употребления, чтобы вино согрелось до комнатной температуры. Так вкус напитка останется более естественным.
TikTok / confidenceuncorked