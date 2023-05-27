Как нужно хранить открытое вино, чтобы оно не превратилось в яд. Секрет, о котором никто не знает

Если вы недопили вино и планируете сделать это завтра, то просто закупорите бутылку и поставите её в холодильник. Верно? Именно так поступили бы многие — и все они ошиблись бы. Скорее всего, в ход пошла бы та же пробка, которую извлекли из горлышка. Почему стоит забыть об этом способе и что делать, предложили в Интернете.

Как правильно хранить открытое вино. Фото © TikTok / confidenceuncorked

Пользовательница "Тиктока" под ником Warner позиционирует себя "неснобским" экспертом по вину. И недавно она дала совет, который изменит вашу жизнь навсегда.

"Я знаю, это прозвучит безумно, но нет, вы не должны затыкать вино той же пробкой. Во-первых, в бутылке и так остаётся много кислорода, который портит напиток. Во-вторых, сама пробка пористая, так что кислород будет продолжать поступать внутрь", — сказала девушка.

Главное — снизить количество кислорода, контактирующего с вином, утверждает блогерша. Для этого она предлагает перелить остатки вина в банку Мейсона или аналогичный сосуд, крышка которого не пропускает воздух. Обычно такие используются в консервировании.

Лайфхак, как не испортить вкус вина в открытой бутылке. Фото © TikTok / confidenceuncorked

Объём банки следует подбирать в зависимости от того, сколько осталось вина. Важно, чтобы тара была максимально заполнена жидкостью. "Клянусь, так ваше вино сохранит оригинальный вкус даже спустя пару дней. А если просто оставить его в бутылке и заткнуть пробкой, вкус заметно ухудшится. Попробуйте сами — не пожалеете!" — уверяет тиктокерша.