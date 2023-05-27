"Было — стало": Как преобразился Санкт-Петербург за последние 20 лет

В эти выходные в Санкт-Петербурге отмечается День города. Культурной столице России исполняется 320 лет. В честь юбилея решили сделать необычный обзор объектов, которые появились в мегаполисе за последние 20 лет и преобразили его. Рассказываем, что изменилось за 2003–2023 годы.

1. Универмаг ДЛТ

Дом ленинградской торговли в Питере. Фото © VK / dlt

Дом ленинградской торговли (или сокращённо ДЛТ) претерпел большие изменения. Первоначально он назывался "Гвардейская экономка", так как был местом, где давали скидку гвардейским офицерам. Позднее стал специализироваться на детских товарах. В 2005 году здание перешло в собственность компании Mercury — крупнейшей организации, предоставляющей товары класса люкс. Она решила трансформировать ДЛТ подобно московскому ЦУМу. Работы шли дольше, чем планировалось. И магазин открылся только в 2012 году. Стоимость реконструкции, по данным источников, составила более двух миллиардов рублей. Площадь обновлённого универмага составила 32 000 кв.м вместо изначальных 9000.

2. Арка Генштаба

Арка Генштаба в Санкт-Петербурге. Фото © Shutterstock

Триумфальная арка Генерального штаба была спроектирована российским архитектором итальянского происхождения Карлом Росси ещё 200 лет назад. За столько лет строение сильно пострадало и нуждалось в реконструкции. В 2013 году был подписан акт о строительной готовности на сумму 13,5 миллиарда рублей. Однако с проектом не всё было гладко. Тем не менее работы всё же были завершены с сохранением первоначальной задумки Росси. Попытались восстановить изначальную роспись, новый паркет уложили по рисункам автора. Внутренние дворы превратили в крытые галереи, хотя такое решение понравилось далеко не всем. В целом работа была проведена внушительная и вызывающая уважение.

3. "Газпром-арена"

"Газпром-арена" в Петербурге. Фото © ТАСС / ФК "Зенит"/ Алёна Яшина

22 апреля 2017 года состоялось открытие нового стадиона на Крестовском острове — "Газпром-арены". Этот огромный и шикарный проект обошёлся, по некоторым данным, в 50 миллиардов рублей, может, и больше. И стал одной из самых скандальных петербургских затей. В основном как раз из-за своей стоимости. Однако при этом нельзя отрицать очевидного — город стал обладателем лучшего стадиона в стране, а также арены, на которую не стыдно пригласить и кого-нибудь важного. Поле там выкатное. На стадионе вмещается 62 с лишним тысячи зрителей, а во время концертов и различных шоу и того больше — до 80 тысяч. Это тёплое и комфортное место, куда можно пойти всей семьёй.

4. "Лахта-центр"

"Лахта-центр" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В 2018 году в Санкт-Петербурге появилось самое высокое в Европе здание. Это "Лахта-центр" — 87-этажный небоскрёб высотой 462 метра. Находится на берегу Финского залива. Ещё в 2000 году родилась задумка организовать в городе на Неве штаб-квартиру "Газпрома". Первоначально строительство должно было состояться в районе Охта. Однако так как он исторический и входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то организация была против. Таким образом, было решено возвести здание в прибрежной зоне Лахта. Там уже никто скромничать не стал. И в итоге небоскрёб оказался выше на 66 метров, чем планировалось изначально. Помимо офисов в здании также присутствуют и другие площадки: многофункциональный зрительный зал-трансформер, планетарий в форме шара, спорткомплекс, кафе и рестораны и ещё много всего интересного.

5. КАД и ЗСД

Кольцевая автомобильная дорога в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Не менее важными элементами обновлённого Санкт-Петербурга являются Кольцевая автомобильная дорога (КАД) и Западный скоростной диаметр (ЗСД). В 2011 году закончилось строительство КАД, её протяжённость составляет 142 километра. И она опоясывает весь город и проходит через область. Проезд по ней бесплатный, зато на постройку ушло около 140 миллиардов рублей бюджетных денег. ЗСД, его расстояние составляет 47 километров, связывает северо-западные, центральные и южные районы Петербурга, а работа над диаметром завершилась в 2016-м и стоила более 200 миллиардов рублей. Чтоб прокатиться по нему без транспондера, надо заплатить 500 рублей. С ним намного дешевле. Из минусов, которыми недовольны водители, — ограничение скорости в 90 км/ч.

6. Аэропорт Пулково

Аэропорт Петербурга Пулково. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Аэропорт тоже претерпел определённые изменения в лучшую сторону. В 2013 году был открыт новый современный терминал стоимостью один миллиард евро. Платила эту сумму компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), которая победила на конкурсе концессии. Её крупнейшие акционеры — группа ВТБ и немецкий аэропортовый холдинг Fraport. Теперь ВВСС имеет право эксплуатировать Пулково с 2010 по 2040 год. Площадь терминала — 105 000 кв.м. Кроме того, концессионером были организованы паркинг, гостиница, бизнес-центр и расширение аэродрома. На это ушло 200 миллионов евро.

7. Музей современного искусства "Эрарта"

Музей "Эрарта" в Петербурге. На выставке скульптур Сальвадора Дали. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк