Одна из африканских стран объявила о готовности открыть прямое авиасообщение с РФ

Экваториальная Гвинея рассматривает возможность открыть прямое авиасообщение с Россией, так как считает отношения между странами очень важными. Об этом заявил РИА "Новости" посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

"Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и Правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", — уточнил он.