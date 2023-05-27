Одна из африканских стран объявила о готовности открыть прямое авиасообщение с РФ
Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба надеется на открытие авиасообщения с Россией
Экваториальная Гвинея рассматривает возможность открыть прямое авиасообщение с Россией, так как считает отношения между странами очень важными. Об этом заявил РИА "Новости" посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Мы открыты и считаем отношения с Россией важными. Предприниматели и Правительство России должны двигаться в направлении того, чтобы у нас появилось прямое транспортное сообщение. Мы могли бы установить его между нашими странами", — уточнил он.
По его словам, в этом направлении нет конкуренции, а бизнесмены Экваториальной Гвинеи могли бы получить массу возможностей и новые источники дохода после укрепления связей с Москвой. Тем более что страна уже строит в аэропорту новые терминалы и взлётные полосы, добавил Айекаба.
Ранее президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиакомпаний. Первый рейс, выполненный "Азимутом", прибыл в Тбилиси 19 мая. Грузинская Georgian Airways совершила рейс во Внуково 20 мая.
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