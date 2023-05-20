В Москву прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси
Самолёт авиакомпании Georgian Airways прилетел из Тбилиси в Москву
Первый после возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ самолёт авиакомпании Georgian Airways прилетел из Тбилиси в Москву. Лайнер приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Полёт прошёл спокойно. Загруженность воздушного судна составила примерно 80 процентов. Данный грузинский авиаперевозчик будет летать семь раз в неделю в Москву.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала его нежелательным. Также накануне в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну. Его также получила от Росавиации грузинская Georgian Airways, а продажу билетов она открыла ещё 16 мая.
ТАСС / picture alliance / Markus Mainka