Самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Самолёт загружен почти на 80%. По словам одного из пассажиров, трудностей при покупке билета на этот рейс не было. Но он отметил, что у авиакомпании нет мобильного приложения, поэтому заказ пришлось оформлять через сайт. А ещё при покупке нельзя выбрать посадочное место. Кроме того, во время регистрации на рейс в Москву грузинские СМИ окружали некоторых пассажиров, которые обрадовались возобновлению полётов.