Самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый за четыре года рейс компании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Из Тбилиси в Москву вылетел первый после возобновления авиасообщения между Грузией и РФ самолёт авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает РИА "Новости".
Самолёт загружен почти на 80%. По словам одного из пассажиров, трудностей при покупке билета на этот рейс не было. Но он отметил, что у авиакомпании нет мобильного приложения, поэтому заказ пришлось оформлять через сайт. А ещё при покупке нельзя выбрать посадочное место. Кроме того, во время регистрации на рейс в Москву грузинские СМИ окружали некоторых пассажиров, которые обрадовались возобновлению полётов.
Ранее председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили сообщил, что аналогичная ситуация была в московском аэропорту, откуда следовал рейс в Тбилиси. По его словам, либералы, которые столпились во Внуково, не отражают мнения большинства грузин.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала его нежелательным. Также накануне в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну. Его также получила от Росавиации грузинская Georgian Airways, а продажу билетов она открыла ещё 16 мая. Авиаперевозчик даже призывал прекратить провокации из-за начала полётов в Россию.
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