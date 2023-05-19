Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

В Грузии национальное Агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании Red Wings разрешение на полёты в эту страну. Оно будет действовать с июня, предусматривает рейсы по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.