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19 мая, 08:09

Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси

В Грузии выдали российской Red Wings разрешение на полёты в эту страну в июне

В Грузии национальное Агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании Red Wings разрешение на полёты в эту страну. Оно будет действовать с июня, предусматривает рейсы по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Авиакомпания не находится в чёрном списке Евросоюза", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В агентстве уточнили, что изначально оно выдало Red Wings разрешение на полёты 18 мая.

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению, а авиакомпания "Азимут" уже открыла продажу билетов в Тбилиси. Ранее также стала известна дата первого рейса грузинской Georgian Airways в Москву.

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ТАСС / Егор Алеев

Андрей Григорьев
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