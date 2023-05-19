Ещё одна российская авиакомпания будет летать в Грузию, и не только в Тбилиси
В Грузии выдали российской Red Wings разрешение на полёты в эту страну в июне
В Грузии национальное Агентство гражданской авиации выдало российской авиакомпании Red Wings разрешение на полёты в эту страну. Оно будет действовать с июня, предусматривает рейсы по направлениям Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"С июня текущего года авиакомпания Red Wings начинает оперировать по воздушным маршрутам Сочи – Тбилиси – Сочи и Москва – Кутаиси – Москва. Авиакомпания не находится в чёрном списке Евросоюза", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В агентстве уточнили, что изначально оно выдало Red Wings разрешение на полёты 18 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению, а авиакомпания "Азимут" уже открыла продажу билетов в Тбилиси. Ранее также стала известна дата первого рейса грузинской Georgian Airways в Москву.
ТАСС / Егор Алеев