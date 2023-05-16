Названа дата первого рейса грузинской авиакомпании в Москву

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение летать из Тбилиси в Москву с 20 мая. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полёты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.