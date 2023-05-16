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16 мая, 10:36

Названа дата первого рейса грузинской авиакомпании в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнёт летать в Москву с 20 мая

<p>Самолет авиакомпании Georgian Airways. Обложка © Shutterstock</p>

Самолет авиакомпании Georgian Airways. Обложка © Shutterstock

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение летать из Тбилиси в Москву с 20 мая. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полёты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю", — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Georgian Airways — флагманский перевозчик Грузии, базируется в столичном аэропорту Тбилиси.

Ранее стало известно, что Грузия выдала разрешение на полёты первой российской авиакомпании — "Азимут". Они начнутся уже завтра, 17 мая.

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Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией", однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили приветствовал отмену визового режима.

Никита Никонов
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