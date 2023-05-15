Грузия выдала разрешение на полёты первой российской авиакомпании
Грузия разрешила российской авиакомпании "Азимут" летать в страну с 17 мая
Агентство гражданской авиации Грузии одобрило заявку российской авиакомпании "Азимут" совершать чартерные рейсы в республику начиная с 17 мая. Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили телеканалу Imedi.
"Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний, "Азимут эйрлайнз", которая уже с 17 мая может совершать полёты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полёты", — уточнил он.
Всего на рассмотрении в Тбилиси находится пять заявок авиаперевозчиков на выполнение полётов между Россией и Грузией, одна из них подана грузинской компанией Georgian Airways.
Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией". По мнению Минэкономики Грузии, разрешить полёты российских самолётов можно, если они не находятся под санкциями. Несколько российских перевозчиков уже обратились в грузинское ведомство за разрешением.
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