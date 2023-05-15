Грузия выдала разрешение на полёты первой российской авиакомпании

"Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний, "Азимут эйрлайнз", которая уже с 17 мая может совершать полёты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полёты", — уточнил он.