Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией
Грузинский министр Давиташвили: Россияне хотят летать в Тбилиси, Кутаиси и Батуми
Три российские авиакомпании уже запросили выполнение рейсов в международные аэропорты, расположенные в городах: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщил журналистам в понедельник грузинский министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
"У нас заявки от трёх российских авиакомпаний. Мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев. Это произойдёт до конца дня", — проанонсировал он на брифинге в Тбилиси.
По словам министра, Грузия ожидает до четырёхсот миллионов долларов прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.
"В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от трёхсот до четырёхсот миллионов долларов в течение одного года после того, как будут восстановлены полёты", — сообщил Давиташвили.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией". По мнению Минэкономики Грузии, разрешить полёты российских самолётов можно, если они не находятся под санкциями.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE