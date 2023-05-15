Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

Три российские авиакомпании уже запросили выполнение рейсов в международные аэропорты, расположенные в городах: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщил журналистам в понедельник грузинский министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

"У нас заявки от трёх российских авиакомпаний. Мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев. Это произойдёт до конца дня", — проанонсировал он на брифинге в Тбилиси.

По словам министра, Грузия ожидает до четырёхсот миллионов долларов прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией.