В Грузии назвали возможные сроки запуска рейсов из России

Уже на следующей неделе может начаться продажа билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. Об этом заявил президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телеканала Palitra News.

"Специалисты Georgian Airways рассматривают возможность начала продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой в начале следующей недели", — сказал он.