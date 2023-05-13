В Грузии назвали возможные сроки запуска рейсов из России
Глава Georgian Airways Гаиашвили: Рейсы из России могут запустить с 16 мая
Уже на следующей неделе может начаться продажа билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. Об этом заявил президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в эфире телеканала Palitra News.
"Специалисты Georgian Airways рассматривают возможность начала продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой в начале следующей недели", — сказал он.
Полёты могут возобновиться уже с 16 мая. По словам Гаиашвили, у авиакомпании для этого нет никаких препятствий, но всё равно нужно хорошо спланировать и учесть нынешние обстоятельства.
Напомним, 10 мая спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, поскольку это чревато обострением отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.
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