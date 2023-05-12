Политолог объяснил, чем хороша идея возобновить полёты в Грузию

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет иметь положительный эффект для экономики этой страны и туризма в целом. Так считает журналист и политолог Георгий Бовт.

"Я думаю, что Россия тем самым пытается увеличить свою поддержку среди тех сил Грузии, которые имеют такие, ну, относительно пророссийские настроения, поскольку сильных пророссийских настроений в Грузии никогда не было, особенно после истории с Абхазией и Южной Осетией", — сказал политолог в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, российские релоканты сильно помогли экономике Грузии в прошлом году. Национальная валюта укрепилась на 16%, а приток валюты из России составил два миллиарда долларов из общего объёма.