Политолог объяснил, чем хороша идея возобновить полёты в Грузию
Политолог Бовт: Возвращение авиасообщения с Грузией — это хорошее дело
Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией будет иметь положительный эффект для экономики этой страны и туризма в целом. Так считает журналист и политолог Георгий Бовт.
"Я думаю, что Россия тем самым пытается увеличить свою поддержку среди тех сил Грузии, которые имеют такие, ну, относительно пророссийские настроения, поскольку сильных пророссийских настроений в Грузии никогда не было, особенно после истории с Абхазией и Южной Осетией", — сказал политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, российские релоканты сильно помогли экономике Грузии в прошлом году. Национальная валюта укрепилась на 16%, а приток валюты из России составил два миллиарда долларов из общего объёма.
"Да, в общем, и россияне тоже с удовольствием поедут в Грузию, там хорошо принимают, там вкусная еда, там тёплое море. В конце концов, у нас не так много стран, где мы можем покупаться в тёплом море. Вот в Средиземном не особенно уже покупаешься. Поэтому дело хорошее. Я только за", — добавил он.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.
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