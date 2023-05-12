Половина россиян признались, что хотели бы полететь в Грузию после запуска авиасообщения

Половина (50%) опрошенных россиян хотели бы побывать в Грузии после открытия границ. Такие данные следуют из результатов опроса kp.ru, в котором приняли участие 9,4 тысячи пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджеров Telegram и Viber.

Из них 24% респондентов поделились, что никогда не бывали в Грузии, но хотели бы это исправить, когда запустят прямое авиасообщение, если стоимость билетов будет невысокой. Ещё 12% россиян уже бывали в этой стране. По их словам, там красивая природа, хорошие люди и вкусная еда. Для 9% опрошенных вариант с отпуском в Грузии кажется затруднительным из-за финансовых проблем, но всё-таки отдохнуть там они хотели бы.