Регион

Уведомления отключены

12 мая, 07:02

Половина россиян признались, что хотели бы полететь в Грузию после запуска авиасообщения

Kp.ru: Половина россиян хотели бы провести отпуск в Грузии после открытия границ

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/high-angle-view-of-the-historic-ushguli-village-scenery-in-georgia_9991058.htm#query=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F&position=3&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wirestock</a></p>

Обложка © Freepik / wirestock

Половина (50%) опрошенных россиян хотели бы побывать в Грузии после открытия границ. Такие данные следуют из результатов опроса kp.ru, в котором приняли участие 9,4 тысячи пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджеров Telegram и Viber.

Из них 24% респондентов поделились, что никогда не бывали в Грузии, но хотели бы это исправить, когда запустят прямое авиасообщение, если стоимость билетов будет невысокой. Ещё 12% россиян уже бывали в этой стране. По их словам, там красивая природа, хорошие люди и вкусная еда. Для 9% опрошенных вариант с отпуском в Грузии кажется затруднительным из-за финансовых проблем, но всё-таки отдохнуть там они хотели бы.

Ещё 5% отметили проблему с загранпаспортом. Россияне из этой группы с удовольствием посетят страну, когда туда будут пускать по внутреннему удостоверяющему личность документу. А 1% респондентов рассказали, что не раз бывали в Грузии и собираются отправиться туда снова. При этом 49% опрошенных ехать в эту страну не собираются, хотя и назвали её прекрасной, а местных жителей — хорошими людьми. В качестве причины респонденты назвали недружелюбие грузинского правительства по отношению к россиянам.

Почти 70% жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против РФ

Почти 70% жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против РФ

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Грузия
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров