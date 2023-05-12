Половина россиян признались, что хотели бы полететь в Грузию после запуска авиасообщения
Kp.ru: Половина россиян хотели бы провести отпуск в Грузии после открытия границ
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Половина (50%) опрошенных россиян хотели бы побывать в Грузии после открытия границ. Такие данные следуют из результатов опроса kp.ru, в котором приняли участие 9,4 тысячи пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также мессенджеров Telegram и Viber.
Из них 24% респондентов поделились, что никогда не бывали в Грузии, но хотели бы это исправить, когда запустят прямое авиасообщение, если стоимость билетов будет невысокой. Ещё 12% россиян уже бывали в этой стране. По их словам, там красивая природа, хорошие люди и вкусная еда. Для 9% опрошенных вариант с отпуском в Грузии кажется затруднительным из-за финансовых проблем, но всё-таки отдохнуть там они хотели бы.
Ещё 5% отметили проблему с загранпаспортом. Россияне из этой группы с удовольствием посетят страну, когда туда будут пускать по внутреннему удостоверяющему личность документу. А 1% респондентов рассказали, что не раз бывали в Грузии и собираются отправиться туда снова. При этом 49% опрошенных ехать в эту страну не собираются, хотя и назвали её прекрасной, а местных жителей — хорошими людьми. В качестве причины респонденты назвали недружелюбие грузинского правительства по отношению к россиянам.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не подпавшим под санкции авиаперевозчикам РФ.