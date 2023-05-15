Авиаперевозчики из РФ обратились к властям Грузии за разрешением начать полёты
Минэкономики Грузии сообщило о запросе авиакомпаний РФ начать полёты в страну
Российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать согласие на регулярные полёты в республику. Об этом говорится на сайте агентства без уточнения, какие именно перевозчики обратились к грузинской стороне.
"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией", — указано в тексте.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией". По мнению Минэкономики Грузии, разрешить полёты российских самолётов можно, если они не находятся под санкциями.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE