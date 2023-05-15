Авиаперевозчики из РФ обратились к властям Грузии за разрешением начать полёты

Российские авиакомпании попросили Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии дать согласие на регулярные полёты в республику. Об этом говорится на сайте агентства без уточнения, какие именно перевозчики обратились к грузинской стороне.

"Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких [российских] авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией", — указано в тексте.