Авиакомпания "Азимут" открыла продажу билетов из РФ в Грузию
Авиакомпания "Азимут", заявку которой уже одобрили власти Грузии, открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. На сайте перевозчика появилась возможность забронировать поездку.
Так, авиабилет в столицу Грузии обойдётся в сумму от 17 148 рублей до 62 798 рублей. Самолёты "Азимута" будут летать по маршруту Москва – Тбилиси – Москва семь раз в неделю, начиная с 17 мая.
Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией". Тем не менее 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии одобрило заявку российской авиакомпании "Азимут" на чартерные рейсы.
ТАСС / Александр Демьянчук