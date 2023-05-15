Авиакомпания "Азимут" открыла продажу билетов из РФ в Грузию

Авиакомпания "Азимут", заявку которой уже одобрили власти Грузии, открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Тбилиси. На сайте перевозчика появилась возможность забронировать поездку.

Так, авиабилет в столицу Грузии обойдётся в сумму от 17 148 рублей до 62 798 рублей. Самолёты "Азимута" будут летать по маршруту Москва – Тбилиси – Москва семь раз в неделю, начиная с 17 мая.