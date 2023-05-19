Общественник Чикашвили поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения с Россией

Сегодня, 19 мая, Россия и Грузия возобновляют полёты между странами, которые были остановлены в 2019 году. Председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили поблагодарил в беседе с Лайфом президента РФ Владимира Путина за отмену визового режима и возобновление авиасообщения.

Чикашвили поблагодарил Путина за отмену визового режима и возобновление полётов. Видео © LIFE

"От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись", — сказал он.

С самого утра в столичном аэропорту Внуково собрались люди, которые вот уже четыре года ждали этого дня. Рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". На первом самолёте сегодня полетит грузинская делегация во главе с Чикашвили. Он также напомнил, что 23 года между государствами действовал визовый режим, но теперь он снят. В РФ, подчеркнул Чикашвили, проживает около восьми тысяч грузин, причём многие из них попали сюда нелегально. Отныне у них есть возможность свободно передвигаться между странами.