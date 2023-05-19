Общественник Чикашвили поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения с Россией
Россия сегодня возобновляет авиасообщение с Грузией
Сегодня, 19 мая, Россия и Грузия возобновляют полёты между странами, которые были остановлены в 2019 году. Председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили поблагодарил в беседе с Лайфом президента РФ Владимира Путина за отмену визового режима и возобновление авиасообщения.
Чикашвили поблагодарил Путина за отмену визового режима и возобновление полётов. Видео © LIFE
"От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись", — сказал он.
С самого утра в столичном аэропорту Внуково собрались люди, которые вот уже четыре года ждали этого дня. Рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". На первом самолёте сегодня полетит грузинская делегация во главе с Чикашвили. Он также напомнил, что 23 года между государствами действовал визовый режим, но теперь он снят. В РФ, подчеркнул Чикашвили, проживает около восьми тысяч грузин, причём многие из них попали сюда нелегально. Отныне у них есть возможность свободно передвигаться между странами.
"Мы все благодарны народу России, людям, которые всё хорошо понимают. Самое главное для нас — всё начать заново и улучшить наши взаимоотношения, наше добрососедство", — заявил Чикашвили.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению, а авиакомпания "Азимут" уже открыла продажу билетов в Тбилиси. Намедни также стала известна дата первого рейса грузинской Georgian Airways в Москву.
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