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19 мая, 05:43

Общественник Чикашвили поблагодарил Путина за восстановление авиасообщения с Россией

Россия сегодня возобновляет авиасообщение с Грузией

Сегодня, 19 мая, Россия и Грузия возобновляют полёты между странами, которые были остановлены в 2019 году. Председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили поблагодарил в беседе с Лайфом президента РФ Владимира Путина за отмену визового режима и возобновление авиасообщения.

Чикашвили поблагодарил Путина за отмену визового режима и возобновление полётов. Видео © LIFE

"От моего лица, от лица моей организации и большинства граждан Грузии хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за подпись указа и удовлетворение нашей просьбы. Это была просьба народа, и все мы хорошо знаем, что значит эта подпись", — сказал он.

С самого утра в столичном аэропорту Внуково собрались люди, которые вот уже четыре года ждали этого дня. Рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут". На первом самолёте сегодня полетит грузинская делегация во главе с Чикашвили. Он также напомнил, что 23 года между государствами действовал визовый режим, но теперь он снят. В РФ, подчеркнул Чикашвили, проживает около восьми тысяч грузин, причём многие из них попали сюда нелегально. Отныне у них есть возможность свободно передвигаться между странами.

"Мы все благодарны народу России, людям, которые всё хорошо понимают. Самое главное для нас — всё начать заново и улучшить наши взаимоотношения, наше добрососедство", — заявил Чикашвили.

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Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению, а авиакомпания "Азимут" уже открыла продажу билетов в Тбилиси. Намедни также стала известна дата первого рейса грузинской Georgian Airways в Москву.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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