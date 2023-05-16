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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 16:05
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В Госдуме не удивились реакции ЕС на прямые рейсы между РФ и Грузией

Депутат Водолацкий назвал "костью в горле" для ЕС авиарейсы между РФ и Грузией

Сегодня любые шаги по налаживанию отношений с Россией вызывают у Европы негативную реакцию, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя реакцию ЕС на возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

"Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти", сказал он в беседе с RT.

Он отметил, что это решение для Европы как "кость в горле". Причём оно, уверен парламентарий, правильное.

Ранее официальный представитель евродипломатии Петер Стано выразил сожаление по поводу решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, подобные шаги "вызывают опасения за её европейский путь".

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Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению, а авиакомпания "Азимут" уже открыла продажу билетов в Тбилиси. Намедни также стала известна дата первого рейса грузинской Georgian Airways в Москву.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Матвей Константинов
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