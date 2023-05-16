Сегодня любые шаги по налаживанию отношений с Россией вызывают у Европы негативную реакцию, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя реакцию ЕС на возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

"Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти", — сказал он в беседе с RT.

Он отметил, что это решение для Европы как "кость в горле". Причём оно, уверен парламентарий, правильное.