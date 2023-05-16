В ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выразил сожаление по поводу решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.
"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полёты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелёт. <...> Евросоюз и ряд партнёров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полёты в, из и над Россией", — сказал он на брифинге в Брюсселе.
По его словам, данное решение властей Грузии "вызывает опасения за её европейский путь".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял введённый в 2019 году запрет на полёты в страну для российских авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это "очередной российской провокацией". Вместе с тем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Вчера компания "Азимут" открыла продажу билетов в Тбилиси, а сегодня стала известна дата первого рейса Georgian Airways в Москву.
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