В ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полёты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелёт. <...> Евросоюз и ряд партнёров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полёты в, из и над Россией", — сказал он на брифинге в Брюсселе.