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16 мая, 11:58

В ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано выразил сожаление по поводу решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полёты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелёт. <...> Евросоюз и ряд партнёров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полёты в, из и над Россией", — сказал он на брифинге в Брюсселе.

По его словам, данное решение властей Грузии "вызывает опасения за её европейский путь".

Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял введённый в 2019 году запрет на полёты в страну для российских авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это "очередной российской провокацией". Вместе с тем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Вчера компания "Азимут" открыла продажу билетов в Тбилиси, а сегодня стала известна дата первого рейса Georgian Airways в Москву.

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Николь Вербер
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