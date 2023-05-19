"Не мнение большинства": Активист высказался о недовольных возобновлением рейсов Россия – Грузия

Мнение либералов, собравшихся в аэропорту Тбилиси, куда прибыл сегодня первый за последние четыре года рейс из Москвы, не сходится с позицией большинства грузин. Об этом заявил в беседе с Лайфом председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили. Он возглавил грузинскую делегацию, которая прилетела из Москвы на этом самолёте.

Активист Чикашвили — о либералах в Тбилиси и о том, как первый самолёт из Москвы встретили в Грузии. Видео © LIFE

"Мнение этих либералов, которых очень мало, — это не мнение большинства граждан Грузии. <...> Это меньшинство не добьётся ничего, потому что большая часть грузинского населения хорошо понимает значимость таких шагов", — сказал он.