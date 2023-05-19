"Не мнение большинства": Активист высказался о недовольных возобновлением рейсов Россия – Грузия
Активист Чикашвили: Либералы в Тбилиси не отражают мнение большинства грузин
Мнение либералов, собравшихся в аэропорту Тбилиси, куда прибыл сегодня первый за последние четыре года рейс из Москвы, не сходится с позицией большинства грузин. Об этом заявил в беседе с Лайфом председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили. Он возглавил грузинскую делегацию, которая прилетела из Москвы на этом самолёте.
Активист Чикашвили — о либералах в Тбилиси и о том, как первый самолёт из Москвы встретили в Грузии. Видео © LIFE
"Мнение этих либералов, которых очень мало, — это не мнение большинства граждан Грузии. <...> Это меньшинство не добьётся ничего, потому что большая часть грузинского населения хорошо понимает значимость таких шагов", — сказал он.
Чикашвили рассказал, что полёт прошёл хорошо, как и приземление. Самолёт и экипаж были прекрасными, воздушное судно "почти новое" вопреки предположениям людей, не обрадовавшихся возобновлению авиасообщения. По словам общественника, пассажиров встретили в аэропорту Тбилиси журналисты и либералы, интересующиеся "только плохим". И тем не менее, подчеркнул он, большинство граждан Грузии поддерживают отмену визового режима и возобновление авиасообщения. И это только первый шаг, подчеркнул активист, предстоит ещё многое сделать для улучшения добрососедства.
"Нет самолётам из России": Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам первого рейса из Москвы
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Сегодня в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Его грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала нежелательным. Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну. А Росавиация разрешила Georgian Airways летать в Москву.
ТАСС / Александр Патрин