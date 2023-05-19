"Нет самолётам из России": Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам первого рейса из Москвы

Грузинские оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси, где приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы, сообщает РИА "Новости" .

Возле здания аэропорта собрались протестующие с грузинскими, американскими и украинскими флагами, а также с плакатами "Вам здесь не рады", "Нет самолётам из России". Журналисты же на выходе из зоны прилёта задавали пассажирам провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Один из вышедших обескуражил сотрудницу СМИ, что он не россиянин, а из Латвии.