"Нет самолётам из России": Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам первого рейса из Москвы
Грузинские оппозиционеры попытались прорвать оцепление у аэропорта Тбилиси
Грузинские оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси, где приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы, сообщает РИА "Новости".
Грузинские оппозиционеры попытались прорвать оцепление возле аэропорта Тбилиси. Видео © Telegram / Mash
Возле здания аэропорта собрались протестующие с грузинскими, американскими и украинскими флагами, а также с плакатами "Вам здесь не рады", "Нет самолётам из России". Журналисты же на выходе из зоны прилёта задавали пассажирам провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Один из вышедших обескуражил сотрудницу СМИ, что он не россиянин, а из Латвии.
По данным грузинских Telegram-каналов, известно о задержании как минимум шести протестующих.
Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну.
Telegram / Paper Kartuli