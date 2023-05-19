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19 мая, 10:50

"Нет самолётам из России": Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам первого рейса из Москвы

Грузинские оппозиционеры попытались прорвать оцепление у аэропорта Тбилиси

Грузинские оппозиционеры попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси, где приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы, сообщает РИА "Новости".

Грузинские оппозиционеры попытались прорвать оцепление возле аэропорта Тбилиси. Видео © Telegram / Mash

Возле здания аэропорта собрались протестующие с грузинскими, американскими и украинскими флагами, а также с плакатами "Вам здесь не рады", "Нет самолётам из России". Журналисты же на выходе из зоны прилёта задавали пассажирам провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом. Один из вышедших обескуражил сотрудницу СМИ, что он не россиянин, а из Латвии.

По данным грузинских Telegram-каналов, известно о задержании как минимум шести протестующих.

  • Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Paper Kartuli
    Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Paper Kartuli
  • Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Paper Kartuli
    Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Paper Kartuli
  • Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
    Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
  • Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия
    Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия

Обстановка у аэропорта Тбилиси. Фото © Telegram / Paper Kartuli

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Президент Грузии назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси

Президент Грузии назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну.

Обложка ©

Telegram / Paper Kartuli

Наталья Исакова
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