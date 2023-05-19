В Тбилиси приземлился первый рейс из Москвы, в аэропорт стянули полицию

Самолёт российской авиакомпании "Азимут" приземлился в аэропорту Тбилиси. Это первый прямой рейс из Москвы после четырехлетнего перерыва. В общей сложности на борту было 86 пассажиров, 14 посадочных мест остались свободными. Полёт прошёл в штатном режиме.

Протестующие в Тбилиси против прямых рейсов из Москвы. Видео © Twitter / Mariam Nikuradze

Примечательно, что пассажиров угощали шампанским. Отметим, что ранее в Тбилиси члены грузинской оппозиционной партии "Дроа" двинулись в сторону аэропорта автоколоннами, чтобы показать, что там якобы не рады прямым рейсам из Москвы. Правоохранители оцепили аэропорт в Тбилиси, куда прибыл первый борт из РФ.