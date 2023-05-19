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19 мая, 10:05

Президент Грузии назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси

Президент Зурабишвили: Россия выполнила рейс, несмотря на сопротивление грузин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси, который стал первым за последние четыре года. Своё заявление она опубликовала в "Твиттере".

"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс", — написала она.

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Сегодня в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Светлана Оперук
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