Президент Грузии назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси
Президент Зурабишвили: Россия выполнила рейс, несмотря на сопротивление грузин
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным рейс из Москвы в Тбилиси, который стал первым за последние четыре года. Своё заявление она опубликовала в "Твиттере".
"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс", — написала она.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Сегодня в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS