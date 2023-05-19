Грузинской авиакомпании разрешили летать в Москву

Росавиация разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways совершать полёты из Тбилиси в Москву и обратно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договорённостей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полётов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", — говорится в сообщении агентства.