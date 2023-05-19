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19 мая, 11:16

Грузинской авиакомпании разрешили летать в Москву

Росавиация разрешила Georgian Airways полёты из Тбилиси в Москву

Росавиация разрешила грузинской авиакомпании Georgian Airways совершать полёты из Тбилиси в Москву и обратно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договорённостей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полётов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", — говорится в сообщении агентства.

Причём этот грузинский авиаперевозчик сможет выполнять рейсы семь раз в неделю.

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Перед первым рейсом в Тбилиси грузины поблагодарили Путина за восстановление авиасообщения

Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер-министр закавказского государства Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. Сегодня в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, его выполнила авиакомпания "Азимут". Его грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала нежелательным. Также сегодня в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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