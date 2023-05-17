Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за начала полётов в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала остановить провокации в её адрес из-за решения запустить прямые полёты в Россию. Об этом сказано в заявлении перевозчика.
"Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами. <...> Видно невооружённым глазом, что позади данной кампании стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа", — говорится в записи.
Авиакомпания призвала граждан трезво оценить ситуацию и "поддержать сторону истины". Перевозчик напомнил, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, является прерогативой государства, а не авиакомпаний.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Авиакомпания Georgian Airways уже открыла продажу билетов в Москву, полёты начнутся с субботы, 20 мая.