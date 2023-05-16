Georgian Airways открыла продажу билетов на прямые рейсы в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Москву, полёты начнутся с субботы, 20 мая. Билеты стали доступны на сайте перевозчика во вторник.

Стоимость билетов начинается от 345 долларов (примерно 27 тысяч рублей). Также на сайте авиакомпании пропали транзитные рейсы через Ереван авиакомпанией Air Dilijans ("Эйр Дилижанс"), которые до этого были доступны.