Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Авиасообщение между Россией и Кубой возобновится с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в республику.

"По поручению президента [России Владимира Путина] с 1 июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие поручения даны компании "Аэрофлот", — сказал он.