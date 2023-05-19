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19 мая, 12:58

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Чернышенко: Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Авиасообщение между Россией и Кубой возобновится с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в республику.

"По поручению президента [России Владимира Путина] с 1 июля возобновляются регулярные авиасообщения с Кубой. Соответствующие поручения даны компании "Аэрофлот", — сказал он.

Президент Кубы Диас-Канель осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Президент Кубы Диас-Канель осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Ранее посол Кубы в России выразил надежду на то, что этим летом россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в кубинских ресторанах и магазинах.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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