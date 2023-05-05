Президент Кубы Диас-Канель осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Кубинский президент добавил, что Гавана подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях.

Лайф напоминает, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.