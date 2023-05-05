КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 02:51

Президент Кубы Диас-Канель осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль с использованием беспилотников. Соответствующую запись он оставил в "Твиттере".

"Выражаю наше неприятие атаки на Кремль с использованием беспилотников", — написал глава государства.

Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не изменит сценарий СВО

Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не изменит сценарий СВО

Кубинский президент добавил, что Гавана подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях.

Лайф напоминает, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.

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Юлия Коновалова
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