КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 23:14

Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не изменит сценарий СВО

Атака беспилотников на Кремль является провокацией, поэтому не должна и будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Цепочка последовавших заявлений и завуалированных вбросов в СМИ должны были по задумке организаторов задеть амбиции и подтолкнуть Верховного Главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например, массовым ковровым бомбардировкам городов. Следом последовали бы очередные статьи о пострадавших мирных гражданах и тому подобные пролиберальные заявления о стране-агрессоре из уст киевских нацистов", — написал он.

Лидер Чечни добавил, что ответить за свой поступок организатором атаки всё же придётся. Произойдёт это после того, как силами России и её союзников будут восстановлены непредвзятость и независимость "мировых институтов справедливости".

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"Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным", — заключил он.

Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.

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VK / Рамзан Кадыров

Ольга Платонова
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