Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не изменит сценарий СВО

Атака беспилотников на Кремль является провокацией, поэтому не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Цепочка последовавших заявлений и завуалированных вбросов в СМИ должны были, по задумке организаторов, задеть амбиции и подтолкнуть Верховного главнокомандующего России к более масштабным и жестоким действиям на Украине, например массовым ковровым бомбардировкам городов. Следом последовали бы очередные статьи о пострадавших мирных гражданах и тому подобные пролиберальные заявления о стране-агрессоре из уст киевских нацистов", — написал он.

Лидер Чечни добавил, что ответить за свой поступок организаторам атаки всё же придётся. Произойдёт это после того, как силами России и её союзников будут восстановлены непредвзятость и независимость "мировых институтов справедливости".

"Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным", — заключил он.