Посол Кубы выразил надежду, что россияне уже летом смогут платить в стране картами "Мир"
Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что этим летом россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в кубинских ресторанах и магазинах.
"Я думаю, что этим летом российские туристы смогут [расплачиваться картой "Мир"]. Я надеюсь, по крайней мере, что это может быть осуществлено", — сказал диппредставитель.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Кубе банки стали принимать карты российской платёжной системы "Мир". На табло банкоматов в этой стране появилась соответствующая эмблема. Теперь там можно снять наличные с карт российских банков в местной валюте.
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