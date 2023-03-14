Посол Кубы выразил надежду, что россияне уже летом смогут платить в стране картами "Мир"

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья выразил надежду на то, что этим летом россияне смогут расплачиваться картой "Мир" в кубинских ресторанах и магазинах.

"Я думаю, что этим летом российские туристы смогут [расплачиваться картой "Мир"]. Я надеюсь, по крайней мере, что это может быть осуществлено", — сказал диппредставитель.