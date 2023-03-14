Ещё одна страна начала принимать российские карты "Мир"
На Кубе банки начали принимать российские карты "Мир"
Банки на Кубе стали принимать карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, на табло банкоматов в этой стране появилась эмблема "Мир".
Теперь там можно снять наличные с карт российских банков. Деньги выдаются в местной валюте. Приблизительный курс при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 без учёта комиссии за операцию.
Сейчас российская платёжная система работает примерно в десяти странах. Ещё около 15 государств изучают вопрос о внедрении расчётов в рамках системы "Мир".
Как рассказывал Лайф, ранее российский посол заявил, что Москва работает с Каиром по вопросу обслуживания карт "Мир" в Египте. А ещё возможность запуска такой услуги изучают банки Индонезии.
ТАСС / EPA / YANDER ZAMORA