Ещё одна страна начала принимать российские карты "Мир"

Банки на Кубе стали принимать карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, на табло банкоматов в этой стране появилась эмблема "Мир".

Теперь там можно снять наличные с карт российских банков. Деньги выдаются в местной валюте. Приблизительный курс при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 без учёта комиссии за операцию.

Сейчас российская платёжная система работает примерно в десяти странах. Ещё около 15 государств изучают вопрос о внедрении расчётов в рамках системы "Мир".