Ещё одна страна может присоединиться к банковской системе "Мир"
Посол РФ в Египте Борисенко: Москва работает с Каиром по вопросу обслуживания карт "Мир"
Российская сторона активно сотрудничает с властями Египта по вопросу обслуживания в стране платёжных карт "Мир". Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
Он отметил, что в прошлом году была проведена серьёзная техническая подготовительная часть по поводу данного вопроса, однако окончательных мер до сих пор не сформулировано. При этом Борисенко подчеркнул, что турпоток между странами стал бы гораздо выше, если бы поскорее решился вопрос с использованием российских карт.
"В Египте понимают, что возможность использования здесь карт "Мир" позволит привлечь гораздо больше российских туристов", — добавил дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил возможность выпуска цифровых карт платёжной системы "Мир" для розничных клиентов. Ожидается, что в скором времени удастся наладить выпуск пластиковых карт.
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