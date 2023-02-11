Ещё одна страна может присоединиться к банковской системе "Мир"

Российская сторона активно сотрудничает с властями Египта по вопросу обслуживания в стране платёжных карт "Мир". Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Он отметил, что в прошлом году была проведена серьёзная техническая подготовительная часть по поводу данного вопроса, однако окончательных мер до сих пор не сформулировано. При этом Борисенко подчеркнул, что турпоток между странами стал бы гораздо выше, если бы поскорее решился вопрос с использованием российских карт.