Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты "Мир"

"В декабре прошлого года мы представили цифровые карты "Мир". Сейчас мы начали выпускать их в пластике", — говорится в сообщении пресс-службы.

В банке добавили, что "ВТБ Казахстан" обслуживает как собственные карты "Мир", так и иностранные. Соответственно, клиент может снимать деньги без ограничений по числу операций. Пополнить карты можно через кассы банка, устройства самообслуживания, терминалы Yurta и QIWI, переводом с другой карты "Мир" или счёта стороннего банка по реквизитам, а также со своего расчётного счёта в VTB KZ Online. Пользователи смогут принимать переводы с карт "Мир" любого зарубежного банка, проводить платежи в приложении VTB KZ Online, оформлять онлайн-покупки в российских сервисах.