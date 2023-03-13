Казахстанский ВТБ начал выпускать пластиковые карты "Мир"
Банк "ВТБ Казахстан" начал выпуск пластиковых карт платёжной системы "Мир"
Дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпускать пластиковые карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
"В декабре прошлого года мы представили цифровые карты "Мир". Сейчас мы начали выпускать их в пластике", — говорится в сообщении пресс-службы.
В банке добавили, что "ВТБ Казахстан" обслуживает как собственные карты "Мир", так и иностранные. Соответственно, клиент может снимать деньги без ограничений по числу операций. Пополнить карты можно через кассы банка, устройства самообслуживания, терминалы Yurta и QIWI, переводом с другой карты "Мир" или счёта стороннего банка по реквизитам, а также со своего расчётного счёта в VTB KZ Online. Пользователи смогут принимать переводы с карт "Мир" любого зарубежного банка, проводить платежи в приложении VTB KZ Online, оформлять онлайн-покупки в российских сервисах.
Ранее СМИ сообщили, что с апреля россияне смогут рассчитываться картой "Мир" через смартфон. Клиент на своём устройстве будет формировать QR-код, а продавец — считывать его.
ТАСС / Сергей Коньков