Эксперт рассказала, от чего зависит лимит кредитки

Кредитная карта дарит больше финансовой свободы, чем дебетовая, однако не стоит забывать, что она имеет лимит, то есть объём доступных для займа средств, который банк одобряет на этапе подачи заявки и в будущем может пересмотреть. Всё это зависит от платёжеспособности клиента, его финансового положения и наличия сбережений в кредитном учреждении. Об этом в беседе с Лайфом рассказала операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева.

Операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. Фото © Предоставлено LIFE

"Если вы не допускаете просрочек при использовании карты, активно пользуетесь ей, банк со временем может увеличить кредитный лимит. Соответственно, если платите не вовремя или кредитка лежит без дела, то банк лимит может урезать", — отметила она.

По словам эксперта, повысить лимит по кредитке можно, погасив долги и просрочки в других банках. Кроме того, если уровень доходов повысился, то об этом стоит обязательно сообщить банку. Пересмотр условий происходит в среднем раз в полгода, причём пользователь может сам инициировать этот процесс.

Эксперт также подчеркнула, что важно контролировать траты по кредитной карте и не допускать обнуления всего доступного лимита. Кроме того, расходы не должны превышать той суммы, которую нужно вернуть в течение льготного периода.

"Таким образом, большая финансовая свобода не превратится для вас в несвободу. Не забывайте, что выгодной кредитка остаётся только тогда, когда вы играете по правилам банка и не выходите из грейс-периода (льготный период кредитования. — Прим. Лайфа). При выходе из льготного периода выгодным такой инструмент назвать сложно", — заключила эксперт.