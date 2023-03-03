У россиян появится новый способ расплачиваться при помощи смартфона

С апреля россияне смогут воспользоваться новой функцией, которую готовит Национальная система платёжных карт. Это будет новый способ оплаты с применением смартфона. Клиент на своём устройстве будет формировать QR-код, а продавец считывать его.

Как пишут "Известия", ссылаясь на бюллетень НСПК, QR-код будет формироваться в мобильном приложении банка, который выпустил карту, на основе реквизитов пластиковой карты. Кассир в свою очередь будет считывать код и таким образом будут списываться деньги. Финансовые данные необходимо будет токенизировать. Другими словами, заменять иным значением, которое содержит зашифрованную ссылку на истинные платёжные сведения. Это позволит обеспечить высокий уровень безопасности. Такие требования должны стать обязательными с 25 апреля этого года.

"При использовании этой технологии QR-код выступает ещё одним форм-фактором карты "Мир" и позволит сохранить все привычные клиенту возможности — делать покупки с помощью смартфона, получение кешбэка и других предоставляемых банком-эмитентом и платежной системой преимуществ", — рассказали в НСПК.

По данным издания, несколько крупных российских банков уже участвуют в пилотном проекте НСПК.