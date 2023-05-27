Топ-7 пород пушистиков, которые идеально впишутся в интерьер вашей квартиры
Многие люди живут в небольших квартирах, но завести домашнего любимца всё равно хочется. Представляем вашему вниманию семь пород собак, которые идеально подойдут для маленьких пространств.
Померанский шпиц. Обложка © Shutterstock
Каких собак лучше всего завести в квартире? Во-первых, конечно, небольшого размера, умных и сообразительных, любящих общение с хозяином. Требований много, но на все есть отличные варианты. Специально для вас изучили милых пушистиков и подобрали наиболее подходящих. Наслаждайтесь и скорее обзаводитесь.
1. Мопс — смешная и добрая собачка
Какую собаку лучше всего завести в маленькой квартире? Мопс. Фото © Freepik / diana.grytsku
Одна из самых забавных, смешных и милых пород собак, которых обожают и дети, и взрослые, — мопсы. Эти красавцы с очаровательной мордочкой прекрасно чувствуют себя в маленьких помещениях. Поэтому для жизни в квартире подходят идеально. Собаки породы мопс любят поспать, поесть, поиграть с малышами, хорошо ладят с любыми членами семьи. Характер у них тоже весьма положительный — неагрессивны, умны и послушны. Из недостатков, пожалуй, можно упомянуть то, что они не очень хорошо переносят жару, храпят во сне и не подходят аллергикам. Зато во всём остальном это идеальный вариант.
2. Пти-брабансон — игривые и послушные
Одна из лучших собак для жизни в доме — пти-брабансон. Фото © Shutterstock
Эти собачки немного похожи на мопсов, только вот мордочки у них ещё милее. Нет, вы только посмотрите на это чудо. Это декоративная порода просто идеальна для маленькой квартиры. Пти-брабансоны неприхотливы. Их даже можно приучить к пелёнке и не выводить каждый день на прогулку. Что очень полезно для сильно занятых людей. Собаки этой породы общительны, очень любят детей, послушные, с добрым и игривым характером, легко поддаются дрессировке. Им не составит труда поладить с другими животными, даже кошками. А самое главное — шерсть пти-брабансонов практически не вызывает аллергию. Но небольшой минус всё же есть. Собаки этой породы сильно привязываются к хозяину, поэтому слишком надолго их не стоит оставлять в одиночестве.
3. Чихуахуа — идеальное домашнее животное для аллергиков
Какую собаку можно держать дома? Чихуахуа. Фото © Freepik
Чихуахуа — небольшая и очень милая порода собак, которая легко уживётся в небольшой квартире. Это добрые и спокойные животные, они не навязываются хозяину. Но при этом очень сильно любят семью, в которой живут. Особенно детей. Пушистики даже готовы терпеть от них что угодно. Они хорошо соображают, имеют отличную память, аккуратны. Легко уживаются с другими животными, в том числе с кошками. Любят занимать лидерские позиции, несмотря на небольшие габариты. Самым главным плюсом собаки породы чихуахуа является то, что на её шерсть не бывает аллергии. Из минусов: эта очаровашка может сильно привязаться к хозяину, настолько, что начнёт его ревновать к другим. Посторонних же людей недолюбливает. Поэтому о появлении чужака сразу сообщит громким лаем.
4. Померанский шпиц — идеальная собака для маленькой квартиры
Лучшая собака маленькой породы для квартиры — померанский шпиц. Фото © Shutterstock
Померанский шпиц — карликовая собачка, идеально впишется в самое небольшое пространство. Легко переносит переезды и путешествия, неконфликтная, очень умная, неприхотливая и послушная. Без труда адаптируется к новому. Очень сильно любит детей. Дрессировать собак породы шпиц постоянно нет никакой необходимости — они очень сообразительны и способны быстро усваивать команды. А внешне похожи на пушистый мячик. Ну что за милота? Хотя вот из-за её пышной причёски аллергикам данную породу лучше не заводить.
5. Папильон — лучшая порода собак для детей
Папильон очень любит детей и обожает сидеть на ручках. Фото © Shutterstock
Какую собаку лучше всего завести дома, если у вас есть дети? Ответ прост — папильона, эта порода просто великолепно ладит с детьми. И крайне редко вызывает аллергию, так как не линяет и практически совсем не пахнет. Благодаря миниатюрным размерам четвероногий друг идеально впишется в маленькое пространство квартиры. Это крайне доброе и ласковое создание, никогда не причинит вреда ребёнку. Собаки этой породы легко уживаются с людьми и другими животными, включая кошек. Но также стоит отметить, что телосложение у папильона довольно хрупкое, поэтому за его общением с детьми стоит присматривать. Ведь если ребёнок ещё маленький, то он может невольно причинить питомцу вред.
6. Ши-тцу — порода собак для жизни в квартире
Какую собаку лучше всего завести в квартире? Ши-тцу. Фото © Shutterstock
Эти маленькие милые очаровашки просто обожают детей, жизнерадостны и игривы. Очень верные животные, общительные и миниатюрные. Из-за своих размеров они прекрасно впишутся в маленькую квартиру. Но не будут против и большой компании — чем больше семья, тем лучше. Но и одиноким людям составят отличную компанию. Собаки этой породы всегда готовы подарить хозяину свои время и любовь. Подходят для детей и подростков. Но стоит помнить, что при неверном воспитании ши-тцу могут вырасти своенравными и неконтролируемыми. Но такое бывает крайне редко, ведь они хорошо поддаются дрессировке. Людям с аллергией этих милашек тоже лучше не заводить из-за довольно объёмной шерсти.
7. Русский той-терьер отлично впишется в маленькую квартиру
Русский той-терьер — прелестная декоративная собачка. Фото © Shutterstock
Русский той-терьер — очаровательная декоративная собачка. Эта порода идеально подходит для маленькой квартиры. Неагрессивна, умна, с милой и необычайно прелестной внешностью. Практически не линяет, поэтому вызывает аллергию в очень редких случаях. Из недостатков можно назвать её непростой характер. Той-терьеры быстро возбуждаются и плохо переносят стресс. Поэтому семьям с детьми их лучше не заводить. Но вот для одиночек это наилучший вариант.
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