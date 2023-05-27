Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Москвы на выходных ждут небольшие дожди, гроза и порывистый ветер до 15–17 метров в секунду. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба, а днём воздух прогреется до 20–22 градусов тепла. Ближайшей ночью будет облачная погода, осадки маловероятны, а температура понизится до 7–9 градусов со знаком плюс. В воскресенье похолодание продолжится, будет дождь и всего 15–17 градусов тепла.