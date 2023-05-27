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27 мая, 10:00

10 фото, доказывающих, что зарабатывать можно, даже когда ничего не понимаешь в своей профессии

По идее, конечно, на работу должны принимать только тех, у кого есть опыт работы в определённой сфере. Но эти фото — не тот случай. Скорее, работодатель дал шанс новичкам... о чём точно потом пожалел.

"Интересно, что именно тут пошло не так", — xx-ANONYMOUS.

Фото © Reddit / xx-ANONYMOUS

Фото © Reddit / xx-ANONYMOUS

"Хрупкое! Носить с осторожностью!" xx-ANONYMOUS.

Фото © Reddit / xx-ANONYMOUS

Фото © Reddit / xx-ANONYMOUS

"Чисто технически кондиционер установлен. Какие-то вопросы?" kokokolia-rus.

Фото © Reddit / kokokolia-rus

Фото © Reddit / kokokolia-rus

"Задача была просто положить начинку в лепёшку! Неужели это сложно для человека, который работает в закусочной?" carlewurtz.

Фото © Reddit / carlewurtz

Фото © Reddit / carlewurtz

"Когда смена заканчивается, а доделать работу надо", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Купила шоколадное молоко, но, кажется, на заводе забыли добавить шоколадности", — IceCoffee64.

Фото © Reddit / IceCoffee64

Фото © Reddit / IceCoffee64

"Неужели дизайнер не смог справиться со своей задачей? А потом в типографии приняли заказ и ничего не спросили? А потом, когда устанавливали на улице, тоже ничего не заметили?" LeapofAzzam.

Фото © Reddit / LeapofAzzam

Фото © Reddit / LeapofAzzam

"Как НЕ надо устанавливать металлические крыши", — Xander395.

Фото © Reddit / Xander395

Фото © Reddit / Xander395

"Да, конфиденциальность — это очень важно!" ParallelTruth.

Фото © Reddit / ParallelTruth

Фото © Reddit / ParallelTruth

"Кто бы ни делал эту рекламу, он никогда в жизни не видел человеческой ноги", — victim80.

Фото © Reddit / victim80

Фото © Reddit / victim80

10 работ стеклодувов, глядя на которые вы поймёте разницу между творчеством и искусством

10 работ стеклодувов, глядя на которые вы поймёте разницу между творчеством и искусством

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Reddit / Пользователь Reddit, kokokolia-rus

Сергей Трофимов
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