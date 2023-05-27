10 фото, доказывающих, что зарабатывать можно, даже когда ничего не понимаешь в своей профессии
По идее, конечно, на работу должны принимать только тех, у кого есть опыт работы в определённой сфере. Но эти фото — не тот случай. Скорее, работодатель дал шанс новичкам... о чём точно потом пожалел.
"Интересно, что именно тут пошло не так", — xx-ANONYMOUS.
"Хрупкое! Носить с осторожностью!" — xx-ANONYMOUS.
"Чисто технически кондиционер установлен. Какие-то вопросы?" — kokokolia-rus.
Фото © Reddit / kokokolia-rus
"Задача была просто положить начинку в лепёшку! Неужели это сложно для человека, который работает в закусочной?" — carlewurtz.
Фото © Reddit / carlewurtz
"Когда смена заканчивается, а доделать работу надо", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Купила шоколадное молоко, но, кажется, на заводе забыли добавить шоколадности", — IceCoffee64.
Фото © Reddit / IceCoffee64
"Неужели дизайнер не смог справиться со своей задачей? А потом в типографии приняли заказ и ничего не спросили? А потом, когда устанавливали на улице, тоже ничего не заметили?" — LeapofAzzam.
Фото © Reddit / LeapofAzzam
"Как НЕ надо устанавливать металлические крыши", — Xander395.
Фото © Reddit / Xander395
"Да, конфиденциальность — это очень важно!" — ParallelTruth.
Фото © Reddit / ParallelTruth
"Кто бы ни делал эту рекламу, он никогда в жизни не видел человеческой ноги", — victim80.
Фото © Reddit / victim80
Reddit / Пользователь Reddit, kokokolia-rus