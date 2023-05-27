10 фото, доказывающих, что зарабатывать можно, даже когда ничего не понимаешь в своей профессии

"Интересно, что именно тут пошло не так", — xx-ANONYMOUS.

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"Хрупкое! Носить с осторожностью!" — xx-ANONYMOUS.

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"Чисто технически кондиционер установлен. Какие-то вопросы?" — kokokolia-rus.

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"Задача была просто положить начинку в лепёшку! Неужели это сложно для человека, который работает в закусочной?" — carlewurtz.

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"Когда смена заканчивается, а доделать работу надо", — пользователь Reddit.

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"Купила шоколадное молоко, но, кажется, на заводе забыли добавить шоколадности", — IceCoffee64.

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"Неужели дизайнер не смог справиться со своей задачей? А потом в типографии приняли заказ и ничего не спросили? А потом, когда устанавливали на улице, тоже ничего не заметили?" — LeapofAzzam.

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"Как НЕ надо устанавливать металлические крыши", — Xander395.

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"Да, конфиденциальность — это очень важно!" — ParallelTruth.

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"Кто бы ни делал эту рекламу, он никогда в жизни не видел человеческой ноги", — victim80.