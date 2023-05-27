Лидер Pink Floyd жёстко ответил обвинившим его в прославлении нацизма
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на обвинения в восхвалении нацизма
Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на обвинения в восхвалении национал-социализма и разжигании ненависти. Он раскритиковал "недобросовестные нападки" и заявил, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.
"Моё недавнее выступление в Берлине вызвало недобросовестные нападки со стороны тех, кто хочет очернить меня и заставить замолчать, потому что они не согласны с моими политическими взглядами и моральными принципами", — написал Уотерс в "Твиттере".
Музыкант заявил, что элементы его выступления, поставленные под сомнение, совершенно чётко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах. Он также отметил, что изображение "обезумевшего фашистского режима" стало характерной чертой его представлений ещё со времён песни The Wall в 1980 году.
"Я провёл всю свою жизнь, выступая против авторитаризма и угнетения, где бы я их ни видел. <...> Мои родители сражались с нацистами во время Второй мировой войны, за которую мой отец заплатил самую высокую цену. Независимо от последствий нападок на меня, я буду продолжать осуждать несправедливость и всех тех, кто её совершает", — добавил исполнитель.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о выступлении Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН. Согласие на его участие запросила Россия. В ходе выступления рокер осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине.