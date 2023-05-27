Cream Soda посвятила новый альбом памяти погибшего участника Дмитрия Свиргунова

Также указано, что все треки из нового альбома были написаны в Диеве-Городище, где погибли молодые люди. В комментариях пользователи оценили релиз и выразили соболезнования команде.

Напомним, 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и четырьмя друзьями провалились под лёд на Волге. В день трагедии удалось спасти только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи.Тело Свиргунова нашли и опознали чуть позже. Спустя два месяца было найдено тело Аристарха Ухтомского.