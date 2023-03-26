"Полынью не заметили": Сельчане рассказали, как пытались спасти лидера группы Cream Soda

Жители деревни Диево-Городище на Волге, где произошла трагедия с гибелью лидера группы Cream Soda и его друзей, рассказали, что на лёд в ту злополучную ночь вышли 10 человек. В итоге пятеро оказались в холодной воде, из них удалось спастись лишь возлюбленной Дмитрия Свиргунова Валерии Дерман. Остальным пятерым участникам ночной прогулки, по словам сельчан, удалось избежать смерти благодаря тому, что они отстали и обошли незаметную полынью. Они-то и побежали в село с криками о помощи.

Друзья Свиргунова хотели найти лодку, но удалось отыскать только верёвку и лестницу у местного жителя Андрея. И того им удалось разбудить, только пиная автомобиль: хозяин услышал звук сигнализации и выбежал на улицу. Бросившись на помощь, местный житель увидел держащегося на воде Георгия Киселёва, который всё это время ждал спасения.

"Он даже не мог повернуться ко мне и ухватиться за верёвку, он мотал головой, мычал, был скрюченный. Хорошо, что ребята из МЧС успели, он уже начал погружаться, был по пояс, когда опирался", — рассказал Андрей в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.