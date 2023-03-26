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26 марта, 01:15

"Полынью не заметили": Сельчане рассказали, как пытались спасти лидера группы Cream Soda

Жители Диева-Городища рассказали подробности гибели лидера группы Cream Soda

Жители деревни Диево-Городище на Волге, где произошла трагедия с гибелью лидера группы Cream Soda и его друзей, рассказали, что на лёд в ту злополучную ночь вышли 10 человек. В итоге пятеро оказались в холодной воде, из них удалось спастись лишь возлюбленной Дмитрия Свиргунова Валерии Дерман. Остальным пятерым участникам ночной прогулки, по словам сельчан, удалось избежать смерти благодаря тому, что они отстали и обошли незаметную полынью. Они-то и побежали в село с криками о помощи.

Друзья Свиргунова хотели найти лодку, но удалось отыскать только верёвку и лестницу у местного жителя Андрея. И того им удалось разбудить, только пиная автомобиль: хозяин услышал звук сигнализации и выбежал на улицу. Бросившись на помощь, местный житель увидел держащегося на воде Георгия Киселёва, который всё это время ждал спасения.

"Он даже не мог повернуться ко мне и ухватиться за верёвку, он мотал головой, мычал, был скрюченный. Хорошо, что ребята из МЧС успели, он уже начал погружаться, был по пояс, когда опирался", — рассказал Андрей в программе "Ты не поверишь!" на НТВ.

Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda

Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda

Как писал ранее Лайф, 23 марта водолазы прекратили поиск тел друга и брата лидера группы Cream Soda. В день трагедии удалось спасти только двух человек, но один из них — актёр Георгий Киселёв — позже скончался в машине скорой помощи. Тело Дмитрия Свиргунова нашли и опознали. На протяжении трёх суток водолазы продолжали вести поиски погибшего брата музыканта Романа и их друга Аристарха.

Обложка ©

VK / Cream Soda

Арина Родионова
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