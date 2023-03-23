Водолазы прекратили поиск тел друга и брата лидера группы Cream Soda

В Ярославской области прекращены поиски тел друга и брата погибшего основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившихся под лёд на Волге. Водолазы вели подводные работы в течение трёх дней.

"Мы обследовали больше 9 тысяч квадратных метров за трое суток. Вы представьте, что человек полусогнутый обходит всю эту территорию и щупает руками — такая это работа", — рассказал РИА "Новости" начальник Центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы по региону Олег Беловошин.

Специалисты считают дальнейшие поиски нецелесообразными, судя по всему, тела унесло далеко вниз по течению. По словам Беловошина, погибших пытались отыскать в донной яме, также водолазы выясняли, могли ли тела зацепиться за коряги, но тщетно. Поиск под водой проводится в рамках уголовного дела по заявке от прокуратуры, полиции или Следственного комитета. Беловошин уточнил, что сегодня подобные заявки не поступали.