Пьяные артисты Ледового театра пошли кататься на коньках по Фонтанке и провалились под лёд

Фигуристы Ледового театра в Санкт-Петербурге решили в нетрезвом состоянии прокатиться по замёрзшей Фонтанке и провалились под лёд, сообщает SHOT. Сами артисты заверили, что захотели "устроить вольную программу на реке после одной банки пива на двоих". Причём их слова уже подтвердили в пресс-службе театра.

Одним из смельчаков оказался 19-летний Иван Бельков, который решил кататься в ботинках. О том, что лёд в марте значительно истончился, фигурист не подумал и в итоге провалился в воду.

На помощь спортсмену поспешил его друг — 26-летний тренер Александр Гришин. Однако и ему не повезло: танцор рухнул в воду вслед за коллегой. К счастью, тренер смог выбраться сам, а случайный прохожий и ещё один автомобилист помогли вытащить Ивана с помощью буксировочного троса.

По данным SHOT, фигуристы были доставлены с переохлаждением в Мариинскую больницу. В настоящий момент артистов уже выписали.