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23 марта, 15:21

Пьяные артисты Ледового театра пошли кататься на коньках по Фонтанке и провалились под лёд

В Петербурге артисты Ледового театра провалились под лёд Фонтанки

<p>Иван Бельков и Александр Гришин. Фото © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/shot_shot/49467" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Иван Бельков и Александр Гришин. Фото © t.me / SHOT

Фигуристы Ледового театра в Санкт-Петербурге решили в нетрезвом состоянии прокатиться по замёрзшей Фонтанке и провалились под лёд, сообщает SHOT. Сами артисты заверили, что захотели "устроить вольную программу на реке после одной банки пива на двоих". Причём их слова уже подтвердили в пресс-службе театра.

Одним из смельчаков оказался 19-летний Иван Бельков, который решил кататься в ботинках. О том, что лёд в марте значительно истончился, фигурист не подумал и в итоге провалился в воду.

На помощь спортсмену поспешил его друг — 26-летний тренер Александр Гришин. Однако и ему не повезло: танцор рухнул в воду вслед за коллегой. К счастью, тренер смог выбраться сам, а случайный прохожий и ещё один автомобилист помогли вытащить Ивана с помощью буксировочного троса.

По данным SHOT, фигуристы были доставлены с переохлаждением в Мариинскую больницу. В настоящий момент артистов уже выписали.

Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda

Молодой актёр погиб при попытке спасти провалившихся под лёд друзей из Cream Soda

Намного трагичнее сложилась судьба других артистов. Напомним, что 20 марта основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и ещё четыре человека погибли, провалившись под лёд на реке Волге. Известно, что в день ЧП приятели отмечали день рождения. Они решили переправиться через реку в соседний посёлок.

Ирина Фальке
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